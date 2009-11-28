Баннер 3 размера

$15
БаннерыЗавершен29 заявок373 просмотра
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Доброго времени суток всем!

Требуется нарисовать/создать динамический баннер в gif на сайт pozitivnn.ru

Нужны следующие размеры

88 x 31

100 x 100

468 x 60

Описание баннера "кнопки"

на первом кадре должен быть логотип «Позитивный Нижний», а на втором кадре – слоган «Будь в курсе хорошего настроения!» Может быть, фон, как на сайте – цветочки? А может, у вас есть предложения по этому поводу?

Схема расчета:

Выбирается человек, который будет это делать, и он сначала рисует кнопку, если все устраивает (если не устраивает, доделывает незначительные изменения), то обговариваем дальнейшие баннеры "квадрат" и "полоску", которые так же динамические должны быть.

Оплата будет постепенной, чтобы было удобно и Вам и нам, т.е. по факту проделанной работы за каждый баннер отдельно. Оплату частями можно поделить как Вам удобно. Главное чтобы все было сделано хорошо и вовремя.

Можно бюджет немного раздвинуть, если все будет устраивать. На проект Позитивный Имидж слишком большого бюджета не может быть, так как сам проект некоммерческий.

И самое главное, планируется еще ряд графических работ, за которыми также обратимся к человеку, который выполнит эту работу.

14 лет назад
Antmax
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kazantip
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Александр, мгновенно отреагировал на задание, сделал все в кратчайшие сроки. Человек настоящий профессионал своего дела, умеет слышать, что от него хотят, так же сам проявлял инициативу и советовал в ситуациях, когда я сомневался. Спасибо, ему за качественную и быструю работу!
Хороший заказчик, четкое ТЗ и оплата в срок. Рекомендую!
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