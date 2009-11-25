Приватный проект для Резуненко Романа(Antil)

$25
БаннерыЗавершен4 заявки210 просмотров
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Создать несколько баннеров для продвижения продукции сайта деошоп.ру

14 лет назад
gcb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Роман сделал баннеры быстро и качественно, по разумной цене. Твердые 10 баллов. Будем работать дальше.
Работаем уже не в первый раз, и сново всё на высшем уровне. Очень приятно работать с человеком. Легко найти общий язык. Моментальная оплата. Надеюсь продолжим работать вместе.
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