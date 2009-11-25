Сделать 8 баннеров

Необходимо разработать банер для интернет-сервиса поиска услуг по металлообработке obrabotka.by. Нужны 3 размера: 760х90 240х400 300х300 Технические требования к банерам: http://mailru.by/Default.aspx?CodePage=4 Приблизительная идея того, что должно быть на банере: 1. 80% времени должен быть виден текст вроде "obrabotka.by - поиск услуг по ...