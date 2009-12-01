Набор Flash-баннеров

Необходимо разработать банер для интернет-сервиса поиска услуг по металлообработке obrabotka.by.

Нужны 3 размера:

760х90

240х400

300х300

Технические требования к банерам:

http://mailru.by/Default.aspx?CodePage=4

Приблизительная идея того, что должно быть на банере:

1. 80% времени должен быть виден текст вроде "obrabotka.by - поиск услуг по металлообработке", "Заказы и исполнители по металлообработке"

2. Какая-то креативная визуализация: возможно что-то на тему обработки металлов; возможно отражение идеи сервиса "предприятиям - заказы", "заказчикам - бесплатный подбор исполнителей"; возможно что-то другое.

Окончательный сюжет банера будем согласовывать отдельно на основе идей того, кто его будет делать.

Присылайте свои идеи, чтобы мне было легче определиться с исполнителем.