Набор Flash-баннеров

$100
БаннерыЗавершен21 заявка363 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать банер для интернет-сервиса поиска услуг по металлообработке obrabotka.by.

Нужны 3 размера:

760х90

240х400

300х300

Технические требования к банерам:

http://mailru.by/Default.aspx?CodePage=4

Приблизительная идея того, что должно быть на банере:

1. 80% времени должен быть виден текст вроде "obrabotka.by - поиск услуг по металлообработке", "Заказы и исполнители по металлообработке"

2. Какая-то креативная визуализация: возможно что-то на тему обработки металлов; возможно отражение идеи сервиса "предприятиям - заказы", "заказчикам - бесплатный подбор исполнителей"; возможно что-то другое.

Окончательный сюжет банера будем согласовывать отдельно на основе идей того, кто его будет делать.

Присылайте свои идеи, чтобы мне было легче определиться с исполнителем.

14 лет назад
samikadze
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Hunterrr
Вадим 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$70
3 дня
Очень понравилось работать с человеком. Предложил хорошую идею банера, и качественно ее реализовал. Быстро и без вопросов вносил все поправки и пожелания, предлагал различные варианты. Рекомендую.
Остался очень доволен сотрудничеством с Сашей. Ясная постановка заданий, четкое, детальное объяснение мелочей, быстрая оплата, никаких проблем. Спасибо за интересный проект.
  • Похожие заказы

  • Нужно 2 баннера на сайт

    Добрый день, необходимо 2 баннера для сайта mosaspect.ru Один - 190 x 100 Второй - 240 X 120 Цветовая гамма должна соответствовать цветам сайта Тематика: Первый: "Перерегистрация OOО, от 2000 руб, за 2 часа Второй: Всем посетителям сайта скидка на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для сайта

    $50

    Фирменный символ + растяжка в зависимости от разрешения монитора

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 3 размера

    $15

    Доброго времени суток всем! Требуется нарисовать/создать динамический баннер в gif на сайт pozitivnn.ru Нужны следующие размеры 88 x 31 100 x 100 468 x 60 Описание баннера "кнопки" на первом кадре должен быть логотип «Позитивный Нижний», а на втором кадре – слоган ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннеры - конкурс

    Привет всем, нужны баннеры по темам: персональное похудение экстренное похудение сжигание жира уменьшение аппетита купить таблетки для похудения персональная консультация для похуденияя экстренное похудение Баннеры нужно будет делать после утверждения изображения (внимательно читайте это сообщение) - это конкурс! Картинки на баннерах должны привлекать вниминие ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 Flash баннера

    $40

    Необходимо нарисовать 2 flash баннера 166x223 Обращаться только тем, кто хорошо рисует во флэше (они должны быть рисованные, а не фото). Дополнительное тз после выбора.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 5 flash баннеров, срочно, сегодня

    Нужны 5 flash-баннеров. Есть чёткое описание и даже готовые примеры. Вот два из них: http://xerenade.com/banners/ ВАЖНО!! Сейчас переходы сделаны эффектами отсюда: http://www.flasheff.com/patternsshowcase Например FESSparkle и FESLightStripes Надо, не используя эти компоненты, сделать похожие переходы самому. Так как сами компоненты слишком большие (в kb) ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад