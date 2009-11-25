Баннер для сайта

Нужны 5 flash-баннеров. Есть чёткое описание и даже готовые примеры. Вот два из них: http://xerenade.com/banners/ ВАЖНО!! Сейчас переходы сделаны эффектами отсюда: http://www.flasheff.com/patternsshowcase Например FESSparkle и FESLightStripes Надо, не используя эти компоненты, сделать похожие переходы самому. Так как сами компоненты слишком большие (в kb) ...