Рекламный баннер для ООО БАМгрупп

$250
БаннерыЗакрыт25 заявок374 просмотра
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Компании БАМгрупп необходимы рекламные баннеры следующих размеров:

468х60

240х400

180х150

120х400

В двух форматах - flash и gif.

Требование к баннеру:

- минимум текста,

- во flash баннере должен присутствовать сюжет.

Направление деятельности компании - поставки металлообрабатывающего оборудования, инструмента и оснастки.

14 лет назад
grvictor
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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