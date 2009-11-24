Рекламный баннер для ООО БАМгрупп

Нужно сделать 4 однотипных gif баннера 468х60
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Компании БАМгрупп необходимы рекламные баннеры следующих размеров:
468х60
240х400
180х150
120х400
В двух форматах - flash и gif.
Требование к баннеру:
- минимум текста,
- во flash баннере должен присутствовать сюжет.
Направление деятельности компании - поставки металлообрабатывающего оборудования, инструмента и оснастки.
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