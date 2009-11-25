Требуются банеры 100*100, 120*240, 468*60, 240*400 требуются gif-анимированные банеры для рекламы раздела о похудении сайта: http://figura24.ru/slim/ Основные темы банеров: - быстрое эффективное похудение - персональный курс похудение - похудение минус 7-10 кг сразу - комплексы ...
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Требуется сделать баннер для сайта, посвященного электронной музыке и радиошоу.
Высылайте ссылки на портфолио с примерами выполненных Вами баннеров.
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