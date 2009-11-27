Сделать красивый Flash баннер

$65
БаннерыЗакрыт28 заявок1294 просмотра
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#1$

– Размеры баннера по ширине и высоте в пикселях (px) =240x400 px; 468х60; 130х130

– Стилистика оформления баннеров (http://flashlux.ru/, живая, красивая, притягивающая внимание анимация, вспышки, должен выделяться среди статической информации).

– Сюжет баннера с раскадровкой основных сцен.

1 кадр. Сайт с уникальным дизайном под ключ за 7999руб

2 кадр. Мы сделали это реальным

3 кадр. Логотип. Переход на 1 кадр.

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14 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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