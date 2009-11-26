Нужно создать с десяток баннеров.

Требуются банеры 100*100, 120*240, 468*60, 240*400 требуются gif-анимированные банеры для рекламы раздела о похудении сайта: http://figura24.ru/slim/ Основные темы банеров: - быстрое эффективное похудение - персональный курс похудение - похудение минус 7-10 кг сразу - комплексы ...
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Требуется дизайнер для создания банеров. тематика и подробности обсуждаются отдельно по icq.
Высказывайте кто сколько хочет за каждый баннер.
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Вот баннеры которые нужно сделать https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_percent_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_robots_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_welcomebonus_468x60_org.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60-2.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60_120.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/650x100_112.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400_2.swf не которые баннеры нужно будет исправить форматы и так же нарисовать еще один баннер на основе этих в разных форматах! Так же в баннерах нужно вписать клик вот это Что нужно сделать, что ...Баннеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
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