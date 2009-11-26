Нужно создать с десяток баннеров.

БаннерыЗакрыт42 заявки362 просмотра
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Требуется дизайнер для создания банеров. тематика и подробности обсуждаются отдельно по icq.

Высказывайте кто сколько хочет за каждый баннер.

14 лет назад
vik2mail
Василий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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