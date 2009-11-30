Баннеры

БаннерыЗавершен10 заявок531 просмотр
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#1$

Нужно несколько баннеров формата 120*300

Тех требования:

форматы: GIF

Размер: до 50 КБ

Не приемлемы баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном,

с резкими перемещениями элементов, с элементами интерфейса.

Будем рекламировать vizufon.ru

Темы для Баннеров:

1. Профессиональная съёмка свадеб

2. Love story

Баннеры будут размещаться на ресурсе, посвященном свадьбам и всему тому, что с ними связано.

Для разработки баннеров (в случае необходимости) можно пользоваться графическим материалом с сайта vizufon.ru.

Предлагайте антикризисный бюджет :-)

Оплата: крайне желательно Яндекс.Деньги.

14 лет назад
vizufon
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
SS-design
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Второй раз сотрудничаю с Вячеславом. Выше всяких похвал. Снова порадовало то, что сразу понял то, что мне нужно :) Будем ждать эффекта от работы! Спасибо!!!
Все отлично, оплата вовремя.
Заявки фрилансеров
SS-design
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
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