Нужно сделать 4 простеньких баннера

Требуются банеры 100*100, 120*240, 468*60, 240*400 требуются gif-анимированные банеры для рекламы раздела о похудении сайта: http://figura24.ru/slim/ Основные темы банеров: - быстрое эффективное похудение - персональный курс похудение - похудение минус 7-10 кг сразу - комплексы ...
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Описания баннеров:
Изображение водителя и авто, на автомобиле лого такси или шашка с надписью такси определенное
лого предоставляются
и таких несколько баннеров с такими задачами + 1 вращающийся
Сделать нужно за сегодня завтра.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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