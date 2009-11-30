Нужно сделать 4 простеньких баннера

Вот баннеры которые нужно сделать https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_percent_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_robots_468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_welcomebonus_468x60_org.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60-2.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/468x60_120.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/650x100_112.swf https://www.forex4you.org/flash/partners/240x400_2.swf не которые баннеры нужно будет исправить форматы и так же нарисовать еще один баннер на основе этих в разных форматах! Так же в баннерах нужно вписать клик вот это Что нужно сделать, что ...