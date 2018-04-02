Из базе данных mysql в которой хранится расписание турниров, нужно авторизированным пользователям показать их расписание согласно их уровню. Желательный язык - php, но рассмотрю варианты [b]Веб интерфейс пользователей[/b] Каждый пользователь имеет [list][*]логин [*]пароль [*]емейл [*]активен или заблокирован [/list][list][*]указание на свой уровень [/list]Для хранения можно ...