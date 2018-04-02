Есть база MySQL в которой загружены данные о покерных турнирах. Загрузка происходила посредством API: [url=https://www.sharkscope.com/#SharkScope-API.html]https://www.sharkscope.com/#SharkScope-API.html[/url] на python скриптах Задачи: [list=1][*]Переписать загрузку данных по указанному API (Скрипты могут быть предоставлены) [*]Написать интерфейс управления загрузкой [/list] Интерфейс отображения данных реализован на php Ищется ...
- Базы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Из базе данных mysql в которой хранится расписание турниров, нужно авторизированным пользователям показать их расписание согласно их уровню. Желательный язык - php, но рассмотрю варианты [b]Веб интерфейс пользователей[/b] Каждый пользователь имеет [list][*]логин [*]пароль [*]емейл [*]активен или заблокирован [/list][list][*]указание на свой уровень [/list]Для хранения можно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать веб интерфейс для отображения нескольких таблиц пользователям. Язык, база, фрейм ворки - обсуждаемы. Детальное ТЗ - вышлю при выборе исполнителя. Общее: Админ доступ: Администратор системы должен иметь возможности: [list=1][*]Работать с пользователями системы: [list=1][*]Просматривать списки пользователей системы [*]Изменять данные пользователей [*]Добавлять новых [*]Редактировать и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Для школы pokeredgeschool http://pokeredgeschool.com/ необходимо разработать аватарки для использования на покерных сайтах. Размеры на разных сайтах различные, ниже приведено несколько примеров. 1. Общая аватарка (2 различных варианта) Описание: название Poker Egde должно быть видимо. Основные цвета: черный, красный, белый Примеры ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1D1-i_zPHIzAUYmpRdiQbDlTIX2xpNbXjBpxoAAg_OgI/edit?usp=sharing Ваши оценки: сроки и деньги + портфолиоСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть самописный магазин (php + mysql) http://www.shirthunt.com/ На нем кое что поломалось после переезда - не работает пару редиректов. Нужно найти и починить От исполнителя: знание php, оценка работы за час.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Эмблему Будут использоваться для основной иконки типа канала (512 * 512 и нарезка меньших размеров) Для аватаров игроков (круглая, 512*512 и нарезка меньших размеров) 2. Черно-белый вариант. Название: poker edge school От претендентов - портфолио где они разрабатывали новые ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно 1 страницу из psd сверстат в html страницу. Страница предельно простая, отдам по запросуHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Готовиться приложение для нахождения самого дешевого такси по точному маршруту. Территория: Украина Распостранение будет по городам постепенно. Необходимо организовать продвижение в соц сетях (фейс бук, инстаграм) этого приложения От кандидатов - портфолио и скайп для дополнительных вопросовСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим дизайнер для разработки приложения для заказа такси Платформы: Android, iphone. От претендентов - стоимость часа работы. Выбираю по портфолио по дизайну для мобильных приложенияДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим дизайнер для разработки приложения для заказа такси Платформы: Android, iphone. От претендентов - стоимость часа работы. Выбираю по портфолио по дизайну для мобильных приложенияДизайн сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть система диспечеризации заказов, которая базируется на IIS. На одном сервере переодически возникает ошибка, до логов самой системы запросы не доходят. Необходимо: -изучать текущую конфигурацию ИСС - посмотреть логи - указать на ошибки в конфигурации ИСС, предложить способы их устранения. Оплата ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать серверную часть (БД + апп сервере + API ) для небольшой специализированной соц сети. Техническое задание по запросу. От кандидатов обязательна: 1. Ссылка на подобные проекты, которые они реализовывали 2. $/часБазы данных1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Настроить сайт на Joomla согласно ТЗСистемы управления (CMS)19 заявокЗакрыт8 лет назад
Преимещественно информаиционный. Примеры https://www.uber.com/ http://wintaxi.com http://mytaxi.uz/ru/ От исполнителя 1. Портфолио 2. Оценочная стоимость подобного сайта Конечная стоимость будет определяться после выбора исполнителя и согласования деталей ТЗ 3. СрокДизайн сайтов28 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо комплексное продвижение сервиса для заказа такси по Украине в смартфонах через соц сети. От кандидатов - портфолио и скайп для предоставления деталей заказаСоциальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн (купленный) - нужно его порезать под joomla 2,5 и поставить на сайт.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать приложение для заказа такси. Платформы iphone, andriod. winphone в планах, поэтому является плюсом Детальное ТЗ по запросу. От исполнителя: - портфолио - почасовая ставкаМобильные приложения7 заявокЗакрыт9 лет назад
Дизайн иконки для андроида для приложения для заказа таксиИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть приложение для водителя такси, необходимо сделать редизайн. Функционал и юзабилити - устраивает. По запросу: экраны интерфейса. Необходимо прорисовать 4-5 основных экранов. Все экраны - в приложенииДизайн мобильных приложений18 заявокЗакрыт9 лет назад