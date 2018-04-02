fgroup

Вихтюк Александр fgroup

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
3 года назад
Разработать персональные аватарки для покерных сайтов
Работаем не в первый раз, все четко. Все отлично! Спасибо за проект.
Быстро, четко, классные собственные идеи Спасибо!
Ответный отзыв
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Веб сайт покерной школы
Спасибо Александру за интересный проект и удачи в начинаниях!
Все классно! Все замечания и в дизайне и в сайте учтены, спасибо Артуру за терпение :)
Ответный отзыв
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Нужно разработать логотип для покерной школы
Все отлично, С оплатой проблем не было. С постановкой задачи тоже все хорошо. Рекомендую!
Много (5) хороших вариантов, не смог определится, взял сразу два :) Быстро, четко
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Порезать psd (1 страница статика, 4 рисунка)
Спасибо за проект! Адекватный заказчик, моментальная оплата... РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству! Был рад поработать :)
Быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$27
10 баллов
6 лет назад
Дизайн приложения для заказа такси
Заказчик отличный. Сотрудничество прошло без проблем. Рекомендую Александра.
Сделал быстро и то что нужно. Правки сразу приняли и нашли оптимальное решение.
Ответный отзыв