Порезать psd (1 страница статика, 4 рисунка)

Есть сайт http://xn--80aacl7bi.xn--p1ai/, под этот макет сделан редизайн, все блоки остались на месте без изменений, немного изменилась верстка на главной. Необходимо переделать все страницы(цвета, названия и тд) согласно новым макетам. (Выбор цвета делать не надо) ...