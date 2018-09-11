Порезать psd (1 страница статика, 4 рисунка)

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  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок197 просмотров

Нужно 1 страницу из psd сверстат в html страницу. 

Страница предельно простая, отдам по запросу

HTML
7 лет назад
fgroup
45 лет
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vakarchuk
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
$12
1 день
Быстро и качественно. Спасибо!
Спасибо за проект! Адекватный заказчик, моментальная оплата... РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству! Был рад поработать :)

Заявки фрилансеров

Vakarchuk
Андрей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
7 лет назад
Лучший HTML-верстальщик мая
ТОП-10
HTML-верстка

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