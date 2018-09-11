Нужно сверстать сайт визитка об услугах продвижения. Сайт из 6 страниц: Главная. Цены. Статьи. О Нас. Личный кабинет(простой). Контакты. Детали кандидату
Порезать psd (1 страница статика, 4 рисунка)
Нужно 1 страницу из psd сверстат в html страницу.
Страница предельно простая, отдам по запросу
Выбранный исполнитель
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