Адаптивно сверстать макеты под Битрикс

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Закрыт6 заявок228 просмотров

Макеты: https://yadi.sk/d/qGfnHQ6Y3aD8hb

После будет натяжка на Битрикс. Если можете дать цену под ключ - отлично.

Сайт по сеткам: бутстрап - равнение по колонкам, либо отступы от колонок кратны 10px

Интерлиньяжная - равнение по сетке, либо отступы кратны 5 px

Отступы объектов друг от друга кратны 10px

/// Старайтесь соблюдать отступы ///

Вся анимация плавная. Искры можно заанимировать, отрисованы для этого отдельно (например, медленно плывут при пролистывании). Кнопки при наведении - можно скруглять уголок (http://saltycov.com/ - там обратный принцип). Цвет кнопок при наведении НЕ меняется, тени НЕТ.

Примеры анимации для всплывающего окна (JUST ME, например) https://tympanus.net/Development/ModalWindowEffects/

Hoverы (на плашках) - появляющаяся тень при наведении (рамка исчезает). Ховеры подписаны и выделены красным

Никаких висячих союзов, тире и дефисы отличаются по оформлению. Кавычки ёлочами. Тексты выравниваются в основном по левому краю, с границей в одну колонку справа.

Прошу иконки не вставлять растарми. Это видно.

ГЛАВНАЯ

Первый экран. Верхнее меню - черта над активной ссылкой в виде бегунка - перемещается по линии.

При наведении на плюсы - появляются всплывашки (анимация плавная). Белые полосы на щите, сам щит можно тоже двигать при движении мышкой по экрану.

Остальные блоки на главной с листанием право/лево. При пролистывании плашки медленно исчезают, заменяясь следующими по ходу. (https://servermall.ru/ - как здесь, но плавнее/медленнее. Там блок называется "5 лет гарантии с выездом")

Плашки активны при нажатии на любые их области (не только на ссылку "подробнее") и перенаправляют по нужной ссылке.

В контактах ссылка на мыло также активна - открывает любую программу для написания электронных писем.

Bootstrap
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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