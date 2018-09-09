Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок226 просмотров

Верстка  и дизайн для сайта 

сайт на wordpress, на нем сайт и останется, но сайт будетрасширен по объемам, а также требуется полная переработка дизайна 

(в работе новый фирменный стиль)

структура, контент и тех задание будут готовы к 20 - 25 сентября

просим направить на наш адрес ссылку на портфолио и хотя бы одиндва контакта тех заказчиков, кто может дать рекомендацию 

работали ли Вы с вордпрессом?Также работаем с текущими проектами по локализации - то есть собираем базу данных под проекты

для фиксации в базе просьба отправить копию диплома или сертификата

WordPress
7 лет назад
guest_15228555812707
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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