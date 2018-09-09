Верстка сайта

Верстка и дизайн для сайта

сайт на wordpress, на нем сайт и останется, но сайт будетрасширен по объемам, а также требуется полная переработка дизайна

(в работе новый фирменный стиль)

структура, контент и тех задание будут готовы к 20 - 25 сентября

просим направить на наш адрес ссылку на портфолио и хотя бы одиндва контакта тех заказчиков, кто может дать рекомендацию

работали ли Вы с вордпрессом?Также работаем с текущими проектами по локализации - то есть собираем базу данных под проекты

для фиксации в базе просьба отправить копию диплома или сертификата