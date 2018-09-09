Сверстать лендинг сайта (декстоп - планшет - адаптив) Требования Валидность Адаптивность Наличие качественного портфолио, положительных отзывов Оставляйте свои заявки с ...
Переписать файл
Нужен Программист который мог бы взломать файл который записан в Формате EX.5 для программы Метатрейдер 5. Нам нужен исходник в формате MQL5. Было бы не плохо его сразу переписать в формат MQL4 для Метатрейдера 4
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