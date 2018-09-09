Верстка лендинга и шаблона. Йога школы.

Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть.

блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. -

сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с

подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый

скрипт, который можно было бы редактировать.

в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию

верстка адаптиваная с мобильной версией, для мобильной версии дизайн прорисован, планшетный - в адаптиве достаточно

в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда

блог на вордпрессе

текста для языковых версий берутся из отдельный файлов.

функционал добавления отзывов