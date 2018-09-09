Здравствуйте! Нужна адаптивная верстка макета сайта на все разрешения ПК, планшетов и смартфонов, а так же второстепенной страницы. Пример макета креплю. В шапке будет gif из видео снятого на квадрокоптер. Анимация блоков ...
Верстка лендинга и шаблона. Йога школы.
Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть.
блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. -
сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с
подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый
скрипт, который можно было бы редактировать.
в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию
верстка адаптиваная с мобильной версией, для мобильной версии дизайн прорисован, планшетный - в адаптиве достаточно
в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда
блог на вордпрессе
текста для языковых версий берутся из отдельный файлов.
функционал добавления отзывов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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