Верстка лендинга и шаблона. Йога школы.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок337 просмотров

Верстка Лендинг пейдж + шаблон для блога на WP на хтмл с js, если есть другие предложения могу рассмотреть.

блок - мастера, достают из базы результаты по заданым условиям. - 

сначала список подходящих по условиям, затем всплывающее окно с 

подробной информацией. календарь - нужно внедрить какой то готовый 

скрипт, который можно было бы редактировать.

в календаре на месяц при клике на мероприятие выдает подробную информацию

верстка адаптиваная с мобильной версией, для мобильной версии дизайн прорисован, планшетный - в адаптиве достаточно

в мобильную версию в меню на первом экране нужно добавить мероприятия со ссылкой на нужную часть ленда

блог на вордпрессе

текста для языковых версий берутся из отдельный файлов.

функционал добавления отзывов

JavaScriptWordPress
7 лет назад
SergYog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alicesh
Алиса 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад
$80
5 дней
Escrow
Ответный отзыв думал не писать так как верю в хорошее что люди исправятся увидя свои ошибки. и так по порядку 1. сроки вместо объявленных 5-7 дней делалось месяц 2. коммуникация обычно отвечает очень долго часто на следующий день 3. работа так до конца и не законченна. 4. предложил компромисное решение но и на него в ответ тишина и из юмора девушка просто остановилась на том что не может изменить ширину текста... о какой ответственной работе может идти речь, когда студент просто практикуется на ваших заказах и еще нагла пишет негативные отзывы.
Получила заказ Выполнила проект Но оплату заказчик отдавать не хочет, просит правки, которые не были учтены в ТЗ способ работы - безопасный платеж вот результат работы - https://youtu.be/0CXyblZQJvs вот макеты - https://www.dropbox.com/sh/734cyzfzzyxskhv/AACEBk9UVcu-ARUvWTXdlJHYa?dl=0 ТЗ описано в проекте тут на сайте, ссылка вот https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-i-shablona-joga-shkoly-932602/?notice_id=25417253#alicesh Заказчик просит еще правки, которые не относятся к ТЗ, высылаю ниже: 1. Экран Ширина текста на первом экране меню и правый верхний текст 2. экран Проверить работу формы - записаться на платное занятие 1. Кнопка подробней о мастере. Вывод диалога подробного описания и фото альбом мастера. 3. экран подгрузка кнопок приохотит долго, нужно подгружать заранее. 1. Управление ссылками на этих кнопках, а так же управление ссылками соц сетей, и записей контактов в конце страницы - происходит через конфиг файл. 4. экран управление списком мероприятий где? 1. Не листается месяца. 2. Нет прокрутки внутри месяца если список будет длинным. 1. Календарь не оформлен - задача календаря показывать расписание на неделю. С возможностью открыть диалоговое окно расписания на конкретный день. В этом диалоге расписание по часам, название практики, имя мастера. Возможность кликнуть по названиям и почитать описание практики. Или описание мастера. 2. Листание недель. По центру название текущего месяца. 3. Расположение: подвинуть контент этого экрана выше что бы меньше было белого пробела, открылось лица мастера на фоне. 5. Экран не свёрстанном красиво выпадающее меню. Органично вписывающееся в текущий концепт. Не свёрстанно диалоговое окно при клике подробней о мастере. Прототип - 1. Плагин для вордпресса для управления базой данных мастеров 2. Функционал: поиск по трем критериям из форм. Добавления мастеров с режимом модерации. Выставления рейтинга и отзывов в диалоге о мастере. Редактирование из админки. 6. Экран функционал добавления отзывов. Из бекэнда и фронтэнда. 1. В фоновой картинки нет вандалы которая под ковриком 7. Параллакс как на первом экране добавить на остальные. Не жесткой линией как на других экранах а плавное движение контента на фоне с разными скоростями. 8. Перевод сайта. Нужно оформить через внутренние файлы а не через внешний Гугл. Это даст возможно редактировать самостоятельно и вносить оперативно изменения. Картинка на первый экран с переведенным логотипом подгружается тоже из этого файла. (Подсказка: можно реализовать через подмену в пхп define, могу снять модель со старого сайта) Прошу Вас разобраться в ситуации и помочь мне получить оплату за мой труд. При необходимости могу залить на хостинг и показать файлы по разработке Сейчас я с хостинга все удалила уже Заранее благодарю за ответ! Верю в лучший исход событий и надеюсь на справедливость.

Заявки фрилансеров

alicesh
Алиса 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв(-1)
7 лет назад

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