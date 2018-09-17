Здравствуйте!

Нужна адаптивная верстка макета сайта на все разрешения ПК, планшетов и смартфонов, а так же второстепенной страницы.

Пример макета креплю.

В шапке будет gif из видео снятого на квадрокоптер.

Анимация блоков легкая, без большой нагрузки, главное, это HTML5, CSS3, с чистый кроссбраузерный валидный код, полное соответствие макету.

Для второстепенной, сделать стили Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, стили для ссылок,

, , , для ul ol, для таблиц, и некоторые блоки с главной, чтобы нормально отображались на второстепенной.

Более полное ТЗ после выбора исполнителя.

Пишите сроки и цены, направлена на долгосрочное сотрудничество.