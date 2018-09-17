Верстка и дизайн для сайта сайт на wordpress, на нем сайт и останется, но сайт будетрасширен по объемам, а также требуется полная переработка дизайна (в работе новый фирменный стиль) структура, контент и ...
Адаптивная верстка макета сайта
Здравствуйте!
Нужна адаптивная верстка макета сайта на все разрешения ПК, планшетов и смартфонов, а так же второстепенной страницы.
Пример макета креплю.
В шапке будет gif из видео снятого на квадрокоптер.
Анимация блоков легкая, без большой нагрузки, главное, это HTML5, CSS3, с чистый кроссбраузерный валидный код, полное соответствие макету.
Для второстепенной, сделать стили Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, стили для ссылок,
, , , для ul ol, для таблиц, и некоторые блоки с главной, чтобы нормально отображались на второстепенной.
Более полное ТЗ после выбора исполнителя.
Пишите сроки и цены, направлена на долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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