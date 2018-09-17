Адаптивная верстка макета сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок253 просмотра

Здравствуйте!

Нужна адаптивная верстка макета сайта на все разрешения ПК, планшетов и смартфонов, а так же второстепенной страницы.

Пример макета креплю.

В шапке будет gif из видео снятого на квадрокоптер.

Анимация блоков легкая, без большой нагрузки, главное, это HTML5, CSS3, с чистый кроссбраузерный валидный код, полное соответствие макету.

Для второстепенной, сделать стили Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, стили для ссылок,

, , , для ul ol, для таблиц, и некоторые блоки с главной, чтобы нормально отображались на второстепенной.

Более полное ТЗ после выбора исполнителя.

Пишите сроки и цены, направлена на долгосрочное сотрудничество.

HTML
7 лет назад
oneunicorn
Екатерина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Viktoria2016
Виктория 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Благодарю за проделанную работу, получила отличный результат, адаптивность 320-1200px, макет был только главной, остальное все описала Виктории в ТЗ, все сделано грамотно. Спасибо
Хороший заказчик! Своевременная оплата, понимание, реальные сроки.

Заявки фрилансеров

Viktoria2016
Виктория 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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