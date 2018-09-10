Нужно сверстать сайт визитка об услугах продвижения. Сайт из 6 страниц: Главная. Цены. Статьи. О Нас. Личный кабинет(простой). Контакты. Детали кандидату
Нужна верстка сайта – 3 страницы
Добрый день!
Нужна верстка сайта, всего 3и страницы – Главная, Каталог и Товар
Эскиз дизайна в приложении.
Макет сделан по сетке Bootstrap, в PSD.
Адаптивный дизайн, из особенностей – выпадающее вертикальное меню.
Просьба отзываться с большим опытом подобной работы,
указывайте Сроки и Стоимость.
Оплата Яндекс.Деньги
Если Вы просмотрели сам дизайн и готовы назвать точную цену – вначале сообщения указывайте Ready!
(Вашу Кандидатуру рассмотрю в первую очередь)
Спасибо!
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