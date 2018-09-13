Верстка макета

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок244 просмотра

Заверстать главную страницу под bootsrap 4.

7 лет назад
timurrodya
Тимур 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sherb2092
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Все быстро и на уровне.
Все договоренности соблюдены. Сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

sherb2092
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад

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