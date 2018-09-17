Сверстать макет под Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок196 просмотров

Сверстать страницу, под натяжку под битрикс (заменить поп-ап на отдельную страницу) на сайте wedding.rosetta.florist

Макет: https://yadi.sk/i/fM1h66IT-l5Xtw

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

wmdesigner
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
5 дней
Escrow
Все прошло замечательно, спасибо за работу.
Верстал страницу без предоплаты. После полного согласования и корректировок, получил оплату. Все хорошо!

Заявки фрилансеров

wmdesigner
Александр 
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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