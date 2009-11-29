Поправить картинку

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БаннерыЗавершен2 заявки124 просмотра
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Она в аттаче, вписать внизу красиво название (kinoamator.com)

+ уменьшить размер фото, чтобы мог вставить на данный сайт слева под "Новости в мире кино" - уменьшить в ширину.

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Сделать сейчас, аська 1332814.

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Оставили предложение с ценой и сроком, постучали в аську.

14 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
MikaelStyle
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно справились с поставленой задачей - спасибо.
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