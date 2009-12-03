Необходимо отрисовать 12 баннеров - шапики сайтов (4 тематики по 3 баннера) в каждой. 1 тематика - деньги. Используя сканы, которые будут высланы по почте, создать 3 баннера (российские деньги, африканские деньги, европейские деньги). ...
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Для сайта ввода-вывода-обмена электронных денег нужен флеш баннер размером 468 х 60
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