Сделать 3 баннера

Здраствуйте уважаемые, Нужно сделать флэш баннер для сайта usaforwarding.com, на место где сейчас статический баннер с роботом и коробками. Пример во вложении! Точна копия не требуется а только подобие, поэтому и цена должна быть не высокой! Цены, ...