Три flash баннера

$50
БаннерыЗавершен16 заявок379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать три тематических flash баннера 240*100.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями ТЗ.

14 лет назад
komanda
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа!
Отличный заказчик, от сотрудничество остались одни положительные эмоции. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Баннер

    Прикрепил ТЗ. Предложения по цене и срокам. Ребят, в личку не пишите.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватный проект для Andrey-A

    Gif Баннер на тему "вытяжки" 1.размеры 240*400 и 728*90 пикселей 2. вес 35 -40 КБ подчеркивающий фирменный стиль . Плюс логотип .

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер

    Здраствуйте уважаемые, Нужно сделать флэш баннер для сайта usaforwarding.com, на место где сейчас статический баннер с роботом и коробками. Пример во вложении! Точна копия не требуется а только подобие, поэтому и цена должна быть не высокой! Цены, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно создать два баннера

    Нужно создать два gif-баннера 320*60. Темы: Бесплатная медицинская консультация и Магазин говорящих развивающих игрушек Цена не выше 20$

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен флеш баннер

    Для сайта ввода-вывода-обмена электронных денег нужен флеш баннер размером 468 х 60 Подробности при переписке

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать анимированные gif баннеры 1920*173px

    Необходимо отрисовать 12 баннеров - шапики сайтов (4 тематики по 3 баннера) в каждой. 1 тематика - деньги. Используя сканы, которые будут высланы по почте, создать 3 баннера (российские деньги, африканские деньги, европейские деньги). ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Анимированный баннер для РА по Рекламе в лифтах

    Для рекламного агентства специализирующегося на Рекламе в лифтах нужен анимированный баннер по услуге Реклама в лифтах. Цвета приближенные к цветам на сайте. Позитив, динамика, но не мельтишение. Баннер размером 180х150 на главной справа. Сайт www.m-lift.ru Должны присутствовать фразы: Снизили цены! Улучшили ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер

    $50

    Для новогодней акции на SerialDVD.ru требуется баннер баннер должен быть на всю ширину экрана, по высоте где-то 60-80рх Текст: Новогодняя акция, при заказе сериала вы получаете 2й сериал подарок.Какой?Сюрприз! мелкий текст - Подарочный сериал выбирается лотереей и доставляется сразу ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходима разработка rich-баннера

    Формат баннера flash 400х400, пользователем заполняется активное поле, которое при клике по кнопке должно автоматически заполниться на сайте. Бюджет, сроки, вопросы по уточнению ТЗ – в РМ.

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад