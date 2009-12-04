Флеш баннер

БаннерыЗавершен11 заявок283 просмотра
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Здраствуйте уважаемые,

Нужно сделать флэш баннер для сайта usaforwarding.com, на место где сейчас статический баннер с роботом и коробками.

Пример во вложении! Точна копия не требуется а только подобие, поэтому и цена должна быть не высокой!

Цены, сроки и предложения пожалуйста пишите здесь, в аське нет возможности отвечать!

P.S. Обязательно наличие портфолио!

14 лет назад
pompey
Эльман 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
23 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
clubzone
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо Александр! Всё было выполненно качественно и в срок! Рекомендую!
Только хорошее мнение сложилось о заказчике. Было предоставлено детальное ТЗ. Вся работа прошла быстро и безпроблемно. Буду рад сотруднячать и в будущем.
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