Флеш-баннер

Здраствуйте уважаемые,

Нужно сделать флэш баннер для сайта usaforwarding.com, на место где сейчас статический баннер с роботом и коробками.

Пример во вложении! Точна копия не требуется а только подобие, поэтому и цена должна быть не высокой!

Цены, сроки и предложения пожалуйста пишите здесь, в аське нет возможности отвечать!

P.S. Обязательно наличие портфолио!