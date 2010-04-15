maketruedigital

Денис maketruedigital

 
34 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
UX/UI Designer | Figma | Dashboard | ICO | Prototyping | Marketplace

Hello, I am a UX / UI specialist ‍♂️12 years | 150+ projects.

My Specializations 

Dashboards

Fintech

Design systems

Web / Mobile design

eCommerce

Landing page

Web application / Mobile app (iOS and Android)

Brand guidelines

SaaS product

Tools 

 Figma

 Mindmeister

 Marvel

AndroidiOSFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
mitin_mihail
Михаил 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Редизайн главной страницы
все отлично. при общении видно, что человек заинтересован в своей работе.
Михаил ответственный заказчик, уделяет внимание деталям сотрудничества и справедлив. рекомендую.
Ответный отзыв
Brian-Justin
46 летСША
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Графический дизайн. Банер для размещения на сайте онлайн магазина.
Денис очень интересный и своеобразный дизайнер, мне было очень интересно с ним работать. В процессе работы он постоянно предлагал свои идеи и варианты решения задачи. Работу выполнил быстро, качественно, добросовестно и в срок. Во время переговоров был очень мобильным, гибким и во всех вопросах шел на встречу заказчику. Рекомендую Дениса как интересную творческую личность и приятного делового партнера. Спасибо Денис!
Отличный заказчик, грамотно пишет техническое задание, всегда на связи,  оплату произвел вовремя. спасибо за работу
Ответный отзыв
unwell
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Плакаты А3 и А4
Отличный дизайнер! Поражаюсь с какой легкостью у Дениса получаются столь качественные и красивые иллюстрации. Что тут скажешь профессионал своего дела. Рекомендую!
Хороший заказчик, знает чего хочет, с оплатой проблем не было!
Ответный отзыв
ErickTrodly
Игорь 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Дизайн флаера для вечеринки в ночном клубе
Все прошло отлично, заказ выполнен быстро и четко
Вполне адекватный заказчик, буду рад сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$50
10 баллов
14 лет назад
Доработать готовую брошюру
Очень талантливый молодой человек ! Приятен в общении ! Оперативно вносит изменения ! Одни положительные эмоции !!!
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#428
Фирменный стиль
1 отзыв
$15/час
от $700от 7 дней
#102
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#1399