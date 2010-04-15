Денис maketruedigitalmaketruedigital
34 годаУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
UX/UI Designer | Figma | Dashboard | ICO | Prototyping | Marketplace
Hello, I am a UX / UI specialist ♂️12 years | 150+ projects.
My Specializations
Dashboards
Fintech
Design systems
Web / Mobile design
eCommerce
Landing page
Web application / Mobile app (iOS and Android)
Brand guidelines
SaaS product
Tools
Figma
Mindmeister
Marvel
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Дизайн расписания прилетов и отлетов Одесса67 просмотров
- Review.ua62 просмотра
- Spak.com.ua83 просмотра
- PlanetaPL117 просмотров
- Дизайн онлайн кинотеатра78 просмотров
- Sapphire-dom.com92 просмотра
- Berushi55 просмотров
- 4med138 просмотров
- 3d для сайта176 просмотров
- Wallpaper325 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
3 года назад
все отлично. при общении видно, что человек заинтересован в своей работе.
Ответный отзыв
Михаил ответственный заказчик, уделяет внимание деталям сотрудничества и справедлив. рекомендую.
$100
10 баллов
6 лет назад
Денис очень интересный и своеобразный дизайнер, мне было очень интересно с ним работать. В процессе работы он постоянно предлагал свои идеи и варианты решения задачи. Работу выполнил быстро, качественно, добросовестно и в срок. Во время переговоров был очень мобильным, гибким и во всех вопросах шел на встречу заказчику. Рекомендую Дениса как интересную творческую личность и приятного делового партнера. Спасибо Денис!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотно пишет техническое задание, всегда на связи, оплату произвел вовремя. спасибо за работу
$70
10 баллов
13 лет назад
Отличный дизайнер! Поражаюсь с какой легкостью у Дениса получаются столь качественные и красивые иллюстрации. Что тут скажешь профессионал своего дела. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, знает чего хочет, с оплатой проблем не было!
$60
10 баллов
14 лет назад
Все прошло отлично, заказ выполнен быстро и четко
Ответный отзыв
Вполне адекватный заказчик, буду рад сотрудничать дальше.
$50
10 баллов
14 лет назад
Очень талантливый молодой человек ! Приятен в общении ! Оперативно вносит изменения ! Одни положительные эмоции !!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую
Дизайн сайтов
5 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#428
Фирменный стиль
1 отзыв
$15/час
от $700от 7 дней
#102
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#1399