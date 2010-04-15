Денис очень интересный и своеобразный дизайнер, мне было очень интересно с ним работать. В процессе работы он постоянно предлагал свои идеи и варианты решения задачи. Работу выполнил быстро, качественно, добросовестно и в срок. Во время переговоров был очень мобильным, гибким и во всех вопросах шел на встречу заказчику. Рекомендую Дениса как интересную творческую личность и приятного делового партнера. Спасибо Денис!