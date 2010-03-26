Нужен дизайн сайта с темой "регистрация домена"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки232 просмотра

1. Нужна шапка сайта, предпочитающие цвета красный, желтый и зеленый.

2. Изображение представляется из себя, домены разных зон, гуляют, летают - а так же на усмотрения дизайнера который сможет привнести изюминку своего творчества.

3. документ в формате .psd, обязателен.

15 лет назад
ballu78
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$25
1 день
Дизайн шапки для сайта оформлен на отлично, претензий нет. Всем рекомендую, работает на совесть
Задачу поставил, приятно работать с адекватными заказчиками.

Заявки фрилансеров

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

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