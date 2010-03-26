Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...
Нужен дизайн сайта с темой "регистрация домена"
1. Нужна шапка сайта, предпочитающие цвета красный, желтый и зеленый.
2. Изображение представляется из себя, домены разных зон, гуляют, летают - а так же на усмотрения дизайнера который сможет привнести изюминку своего творчества.
3. документ в формате .psd, обязателен.
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