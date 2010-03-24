Срочно нужен дазайн первой страницы сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки223 просмотра

Сайт посвящён строительству, работам из натурального камня – оникс.

Подложка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть по фактуре как камень-его вид можно посмотреть в ссылках. Подложка по всему периметру сайта. Сайт «резиновый» (на весь экран)

1)Ссылки на сайты,где ожно посмотреть образцы нат.камня(структуру камня)

http://www.sardys.ru/

http://www.nensy.ru/

http://www.astragranite.ru/

2)Нужен блеск камня, солнца, шик, красота, достаток!!! Макет первой странички сайта должен быть яркий, радужный, поднимающий настроение.

Шапка: Под лучами солнца справа стоит мраморный дом с лестницей, слева стоит красивый фонтан (естественно тоже из камня), посередине между ними аллейка из камня, а на заднем фоне деревья

Внизу шапки название: Тайны натурального камня

3)С левой стороны Кнопки:

Главная

Услуги (укладка, полировка, реставрация, кристализация, защита)

Изделия из нат.камня (столешницы, подоконники, балясины, камины, поддоны для душевых кабин)

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4) В приложении фото оникс, эти фото-образец для подложки макета для СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАМНЯ, обязательно..

15 лет назад
Atlantida777
Виктор 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

SKstudio
Палас 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

SKstudio
Палас 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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