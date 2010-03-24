Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...
Срочно нужен дазайн первой страницы сайта
Сайт посвящён строительству, работам из натурального камня – оникс.
Подложка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть по фактуре как камень-его вид можно посмотреть в ссылках. Подложка по всему периметру сайта. Сайт «резиновый» (на весь экран)
1)Ссылки на сайты,где ожно посмотреть образцы нат.камня(структуру камня)
2)Нужен блеск камня, солнца, шик, красота, достаток!!! Макет первой странички сайта должен быть яркий, радужный, поднимающий настроение.
Шапка: Под лучами солнца справа стоит мраморный дом с лестницей, слева стоит красивый фонтан (естественно тоже из камня), посередине между ними аллейка из камня, а на заднем фоне деревья
Внизу шапки название: Тайны натурального камня
3)С левой стороны Кнопки:
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Услуги (укладка, полировка, реставрация, кристализация, защита)
Изделия из нат.камня (столешницы, подоконники, балясины, камины, поддоны для душевых кабин)
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4) В приложении фото оникс, эти фото-образец для подложки макета для СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ КАМНЯ, обязательно..
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