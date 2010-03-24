Дизайн для металлообрабатывающей фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки296 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн сайта для фирмы, которая занимается металлообработкой. Прикрепляю файл с сайтом, который понравился. Нужен трехколонный дизайн с резиновым средним столбцом

15 лет назад
En1il
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

maketruedigital
Денис 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка дизайна сайта

    Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходима разработка дизайна

    $500

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Уже открывала подобный проект, но в связи с увеличением объемов вынуждена открыть новый проект. Мне в команду нужен дизайнер (или несколько человек), который сможет реализовывать мои ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн автосайта

    Есть дизайн сайта, где расположение всех изображений и фонов устраивает, но не устраивает качество изображений, нужно замегнить все изображения на более подходящие по теме и по качеству, кроме этого в двух местах нужно заменить изображения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Для имиджевого сайта - интерьер китайского замка

    Интересует примерная стоимость для следующей работы. Нужно сделать дизайн одного из разделов сайта, посвященного продаже пиротехники. Вот, что именно нужно нарисовать: интерьер древнего китайского дворца. Впереди, справа и слева - ниши с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно улучшить внешний вид сайта

    Есть сайт http://membook.info и его мобильная версия http://membook.mobi Задача: улучшить внешний вид - сделать его КРАСИВЫМ и современным конечно же поменять картинки категорий компаний, вероятно шрифты.. сделать нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание стиля PHPBB3

    Необходимо создать стиль для phpBB3 дизайн сверстанный есть. т.е. необходимо сделать инсталируемый стиль в phpBB3 на основе существующего дизайна

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта в PSD. Тематика - продажа кабеля. ТЗ прилагается. Рассматриваю кандидатов только с портфолио.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн интернет-магазина

    Здравствуйте! Интересует переделать имеющийся магазин. Что именно необходимо сделать: Красиво сделать шаблон Вот сайт который необходимо сделать: http://vizok.vin.ua Вот пример который понравился: http://motik.com.ua ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад