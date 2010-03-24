Редизайн интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок263 просмотра

Здравствуйте!

Интересует переделать имеющийся магазин.

Что именно необходимо сделать:

Красиво сделать шаблон

Вот сайт который необходимо сделать: http://vizok.vin.ua

Вот пример который понравился: http://motik.com.ua

Возможна реализация на усмотрения исполнителя.

15 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров