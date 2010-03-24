Имеется сайт 5тилетней давности http://volodarka.com/ Стоит задача обновить дизайн, сделать верстку под Wordpress, добавить новую информацию. Сам заказчик ориентируется на http://www.konfekcija-borac.ba/en/borac.html в плане презентабельности компании и информации о ней. Флеш не ...
Редизайн сайта промышленной тематики
Требуется редизайн сайта finval-parts.ru без верстки.
1. Палитра: сочетание белого и синего цветов; синий - оттенки по яркости и контрасту в рамках данного цвета (при необходимости готовы обсудить дополнительные цвета).
2. Официальный, строгий, культурный, солидный сайт.
3. Необходимы эмоциональные впечатления о нашей компании: профессионализм, компетентность, стабильность, надежность, прогрессивность, серьезный подход к работе.
4. Наши преимущества:
Работаем со всей Россией! (можно эту идею использовать в дизайне)
Поставляем очень широкий спектр продукции (покупатель должен знать, что мы можем поставить любую продукцию) – комплексный подход
5. Нравятся следующие сайты:
http://finval-strojmash.ru/ (тематическая картинка в шапке, логотипы в нижней части страницы серые, а при наведении становятся цветными); http://www.finval.ru/
6. Меню: Боковое меню левое – разворачивающееся (строится не на основе карты сайта, а по нашей схеме). Верхнее горизонтальное – выпадающее.
7. Обязательно место под баннеры
8. Место под счетчик статистики
9. Обязательно использование логотипа компании
10. Важно! Грамотная подача информации на главной странице: все должно быть на своих местах, ничего лишнего, очень удобная навигация.
11. Излишнюю информацию, расположенную сейчас на сайте для навигации (центральное меню с картинками, множество логотипов), можно просто убрать за рамки первого экрана, сместив ее вниз (или гармонично и красиво ее трансформировать)
12. Модули:
Электронная форма заявки (сделать заказ, оставить заявку или т.п.), отправить которую можно с каждой страницы сайта, нажав на яркую кнопку. !!!
Новости
Поиск по сайту
Раздел Вопрос-Ответ
13. Соответственно нужны макеты следующих страниц:
Главная страница
О компании
Новости
Отправка заявки
Раздел вопрос-ответ
Поиск по сайту, результаты поиска
Контакты
Производители (размещение кучи логотипов)
Страницы каталога нескольких уровней: раздел, категория товара, следующий уровень (см. наше меню) (нужен единый стиль , а не как сейчас).
Также отдельно нужно увидеть, как разворачивается, сворачивается меню
Присылайте информацию о стоимости, сроках и портфолио.
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