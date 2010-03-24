Редизайн сайта промышленной тематики

Требуется редизайн сайта finval-parts.ru без верстки.

1. Палитра: сочетание белого и синего цветов; синий - оттенки по яркости и контрасту в рамках данного цвета (при необходимости готовы обсудить дополнительные цвета).

2. Официальный, строгий, культурный, солидный сайт.

3. Необходимы эмоциональные впечатления о нашей компании: профессионализм, компетентность, стабильность, надежность, прогрессивность, серьезный подход к работе.

4. Наши преимущества:

Работаем со всей Россией! (можно эту идею использовать в дизайне)

Поставляем очень широкий спектр продукции (покупатель должен знать, что мы можем поставить любую продукцию) – комплексный подход

5. Нравятся следующие сайты:

http://finval-strojmash.ru/ (тематическая картинка в шапке, логотипы в нижней части страницы серые, а при наведении становятся цветными); http://www.finval.ru/

6. Меню: Боковое меню левое – разворачивающееся (строится не на основе карты сайта, а по нашей схеме). Верхнее горизонтальное – выпадающее.

7. Обязательно место под баннеры

8. Место под счетчик статистики

9. Обязательно использование логотипа компании

10. Важно! Грамотная подача информации на главной странице: все должно быть на своих местах, ничего лишнего, очень удобная навигация.

11. Излишнюю информацию, расположенную сейчас на сайте для навигации (центральное меню с картинками, множество логотипов), можно просто убрать за рамки первого экрана, сместив ее вниз (или гармонично и красиво ее трансформировать)

12. Модули:

Электронная форма заявки (сделать заказ, оставить заявку или т.п.), отправить которую можно с каждой страницы сайта, нажав на яркую кнопку. !!!

Новости

Поиск по сайту

Раздел Вопрос-Ответ

13. Соответственно нужны макеты следующих страниц:

Главная страница

О компании

Новости

Отправка заявки

Раздел вопрос-ответ

Поиск по сайту, результаты поиска

Контакты

Производители (размещение кучи логотипов)

Страницы каталога нескольких уровней: раздел, категория товара, следующий уровень (см. наше меню) (нужен единый стиль , а не как сейчас).

Также отдельно нужно увидеть, как разворачивается, сворачивается меню

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