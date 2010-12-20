Есть сайт stimremservis.ru, которому надо сменить дизайн и поставить на Джумлу. Исходник в psd. Его уменьшенные копии приложены к проекту + здесь: http://s40.radikal.ru/i090/1003/92/9d2727e2e784.jpg От вас требуется: 1) Верстка из psd в html ...
Дизайн сайта для фабрики одежды+Wordpress верстка
Имеется сайт 5тилетней давности http://volodarka.com/
Стоит задача обновить дизайн, сделать верстку под Wordpress, добавить новую информацию. Сам заказчик ориентируется на http://www.konfekcija-borac.ba/en/borac.html в плане презентабельности компании и информации о ней.
Флеш не нужен, возможно только подойдет какое-то flash intro да и я сомневаюсь в ее необходимости. Заказчик был заинтересован в каком-то флеш блоке, в котором красиво крутится одежда, при клике на которую он попадает во флеш галерею.
Нужен красивый, яркий дизайн, но в то же время строгий и деловой. Сайт ориентирован на европейских заказчиков.
Разделы сайта:
COMPANY-->PRODUCTION-->CONTACT-->FOTO и, соответственно им, подразделы. Шаблон должен быть гибким. То есть ничего не должно съезжать/вылазить/не хватать, если будут меняться/добавлятся разделы, подразделы и т.п.
Примерно так все. Подробнее уже можно обсуждать.
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