Дизайн сайта для фабрики одежды+Wordpress верстка

Имеется сайт 5тилетней давности http://volodarka.com/

Стоит задача обновить дизайн, сделать верстку под Wordpress, добавить новую информацию. Сам заказчик ориентируется на http://www.konfekcija-borac.ba/en/borac.html в плане презентабельности компании и информации о ней.

Флеш не нужен, возможно только подойдет какое-то flash intro да и я сомневаюсь в ее необходимости. Заказчик был заинтересован в каком-то флеш блоке, в котором красиво крутится одежда, при клике на которую он попадает во флеш галерею.

Нужен красивый, яркий дизайн, но в то же время строгий и деловой. Сайт ориентирован на европейских заказчиков.

Разделы сайта:

COMPANY-->PRODUCTION-->CONTACT-->FOTO и, соответственно им, подразделы. Шаблон должен быть гибким. То есть ничего не должно съезжать/вылазить/не хватать, если будут меняться/добавлятся разделы, подразделы и т.п.

Примерно так все. Подробнее уже можно обсуждать.