Нужно в кратчайший срок сделать шаблон для Dle. вот сайт http://intermilano.ru нужно сделать такой же шаблон только чтобы вместо синих элементов были красные, все остальное будет таким же. шапку рисовать не нужно. в итоге должен получится чистый шаблон в красных тонах. можете сразу стучать в icq 9309099