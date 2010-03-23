Сделать шаблон для Dle

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок145 просмотров

Нужно в кратчайший срок сделать шаблон для Dle. вот сайт http://intermilano.ru нужно сделать такой же шаблон только чтобы вместо синих элементов были красные, все остальное будет таким же. шапку рисовать не нужно. в итоге должен получится чистый шаблон в красных тонах. можете сразу стучать в icq 9309099

DLE
15 лет назад
SurovArtur
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Bagner
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

Bagner
34 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад