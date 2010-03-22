Нужно отредактировать сайт немного

Здравствуйте есть сайт missofgames.ru нужно создать фон как на сайт

http://www.zzima.com/teos/registration/

В интернете полно таких примеров - тоесть сдвигаем сайт ниже и добавлятся еще фон в виде рисунка из 2 девушек а то сайт присмотритесь немного мрачный то есть темный.