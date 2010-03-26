Главная для ИМ эротического белья

Необходим дизайн главной страницы для интернет-магазина эротического белья.

Пожелания клиента и приблизительная структура страницы в приложении.

Прошу обратить внимание: клиенту нужен концепт, поэтому внимательно изучите приводимые примеры и пояснение к ним. Можете (и даже приветствуется) задать уточняющие вопросы, чтобы предоставленный вариант нуждался лишь в незначительных правках.

Сроки: в четверг (25.03.2010) к 13.00 показать результат: на выходе должно получиться 2 шаблона (вид списком и вид таблицей).

В идеале - предложить 2 концепта.

Бюджет: 200-300$.

Предоплата возможна для исполнителей с рейтингом и положительными отзывами.