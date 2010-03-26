Главная для ИМ эротического белья

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки391 просмотр

Необходим дизайн главной страницы для интернет-магазина эротического белья.

Пожелания клиента и приблизительная структура страницы в приложении.

Прошу обратить внимание: клиенту нужен концепт, поэтому внимательно изучите приводимые примеры и пояснение к ним. Можете (и даже приветствуется) задать уточняющие вопросы, чтобы предоставленный вариант нуждался лишь в незначительных правках.

Сроки: в четверг (25.03.2010) к 13.00 показать результат: на выходе должно получиться 2 шаблона (вид списком и вид таблицей).

В идеале - предложить 2 концепта.

Бюджет: 200-300$.

Предоплата возможна для исполнителей с рейтингом и положительными отзывами.

15 лет назад
sv
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$300
5 дней
Не смотря на то, что дизайн не приняла непосредственная заказчица, Александра получает + к карме по следующим причинам: 1. Идет на встречу клиенту (правки, доработки и пр.). 2. Очень организованный исполнитель: работа строго по времени, и тем не менее - на результат. 3. Приятна в общении, в конце концов :) P.S. Отрисованный макет заберем себе - нам понравилось :)
Выражаю благодарность Светлане за приятное сотрудничество и общение с ее сложным заказчиком, с удовольствием продолжу работу в дальнейшем! Ну и рекомендую к сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад