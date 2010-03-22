Разработка дизайна сайта СМИ (приватно для maxbea)

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Завершен2 заявки154 просмотра

Необходимо разработать дизайн сайта информационного СМИ

15 лет назад
vakh
66 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$300
7 дней
Работа сделана в срок. Качество - великолепное. Все просьбы о доработке учитывались и выполнялись. Планирую и в дальнейшем обращаться к данному специалисту.
Не первый раз работаю с данным заказчиком, всегда четкая формулировка задания, конструктивные замечания, своевременная оплата, в общем от сотрудничества остались только положительные впечатления, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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