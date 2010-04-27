Редизайн сайта footter.com

С Дмитрием было очень легко работать, т.к. было четко прописано ТЗ, все правки присылались в письменном виде строго по пунктам, и в итоге коррективы привели только к улучшению внешнего вида и юзабилити сайта. Оставил предоплату как я просила, после завершения работ - без всяких задержек выплатил полную стоимость работ. Рекомендую как отличного заказчика!