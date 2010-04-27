Требуется: 1. На установленный wp поставить нужные плагины. 2. Дизайн + Лого. Что входит: 1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск ...
Редизайн сайта footter.com
Нужно сделать редизайн сайта footter.com, а точнее его двух страниц главная и ростер (подробнее информация тз).
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