Редизайн сайта footter.com

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Завершен21 заявка334 просмотра

Нужно сделать редизайн сайта footter.com, а точнее его двух страниц главная и ростер (подробнее информация тз).

15 лет назад
fAnt1ksx_work
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$250
3 дня
Ксения отличный дизайнер. Умение рисовать приятные пользовательские интерфейсы, любовь к деталям, отличные условия совместной работы, скорость и общее качество - это про нее. Было очень приятно работать вместе и я думаю, мы обязательно продолжим сотрудничество!
С Дмитрием было очень легко работать, т.к. было четко прописано ТЗ, все правки присылались в письменном виде строго по пунктам, и в итоге коррективы привели только к улучшению внешнего вида и юзабилити сайта. Оставил предоплату как я просила, после завершения работ - без всяких задержек выплатил полную стоимость работ. Рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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