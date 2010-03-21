Редизайн сайта на Joomla

Требуется сделать новый дизайн для сайта www.darson.ru. Сайт сделан на Joomla 1.0, сейчас на сайте установлен стандартный шаблон.

Нужен "легкий" дизайн в светлых тонах. Структура сайта сильно меняться не будет.

Требуется дизайн под ключ - т.е. результатом Вашей работы должен быть готовый шаблон под Joomla 1.0. Вариант сделать только макет в psd - точно НЕ подходит.

В первую очередь важны цена и качество, сроки не критичны.