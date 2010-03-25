Создать и прдеоставить заказчику оригинальный макет в PSD формате согласно технического задания. Материалы будут высланы исполнителю дополнительно.
Дизайн сайта
Все предложения пишем или здесь в личку или в заявке.
Требования:
Дизайн - все что угодно, с разработкой любого логотипа сайта. Слоган сайта - Русские Юридичесике Сервисы - Домен для сайта - rjs.su - уже нами приобретен.
использовать более светлую динамику цветов, главное - это юзабилити и удобство.
Что касается разделов меню и прочее.
1. наполнение будет похожим на http://www.znaukak.ru/
2. Пункты меню - Егрюл / Егрп / Кадастровые выписки / Юридические адреса / Регистрация предприятий / Юридическое сопровождение / Сделки с недвижимостью / Информация (форум) / Контакты
по эскизу - главное использовать светлые цвета - оффисные оттенки (серый, красный, белый). Задний фон белый.
Мне нужно быстро, качественно, дешево.
Предпочтение буду отдавать тому кто предложит цену дешевле. В случае если не справится - задание получит следующий по цене.
Выбранный исполнитель
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