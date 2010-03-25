Все предложения пишем или здесь в личку или в заявке.

Требования:

Дизайн - все что угодно, с разработкой любого логотипа сайта. Слоган сайта - Русские Юридичесике Сервисы - Домен для сайта - rjs.su - уже нами приобретен.

использовать более светлую динамику цветов, главное - это юзабилити и удобство.

Что касается разделов меню и прочее.

1. наполнение будет похожим на http://www.znaukak.ru/

2. Пункты меню - Егрюл / Егрп / Кадастровые выписки / Юридические адреса / Регистрация предприятий / Юридическое сопровождение / Сделки с недвижимостью / Информация (форум) / Контакты

по эскизу - главное использовать светлые цвета - оффисные оттенки (серый, красный, белый). Задний фон белый.

Мне нужно быстро, качественно, дешево.

Предпочтение буду отдавать тому кто предложит цену дешевле. В случае если не справится - задание получит следующий по цене.