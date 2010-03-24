Приватный проект для Зуева Анастасия (anastasiy_z)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка167 просмотров

Создать и прдеоставить заказчику оригинальный макет в PSD формате согласно технического задания.

Материалы будут высланы исполнителю дополнительно.

15 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

anastasiy_z
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$50
3 дня
Анастасия сразу схватила идею. Создала интересный, красивый, оригинальный дизайн сайта. По ходу работы постоянно была на связи и вносила корректуры согласно пожеланиям заказчика. Работа выполнена в заявленный срок. Только положительные впечатления.
Виталий отличный заказчик, грамотный, порядочный, всегда на связи. Спасибо за интересный проект, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

anastasiy_z
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад

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