Создание дизайна (темы) для сайта автомобильной тематики на Wordpress. Сайт будет преимущественно новостным. Предполагается, что: - вы уже делали темы для вордпресс и можете показать примеры работ; ...
Онлайн Казино
Нужно создать Интернет Казино с самыми популярными играми, (игровые автоматы, рулетка, покер и .т.д. )
С возможностью играть на деньги и на интерес
С подключением Платежных систем ( если это получится без подключенного домена и хостинга) , Если не получится подробную инструкцию и все нужные вещи для этого , так же желательно , что бы была возможность пополнять баланс при помощи смс.
И ещо ничего необычного в дизайне не обязательно можно примерно как здесь http://www.lublu.net.ru ( это казино было куплено на интернет аукционе за 1900р.)
Дальнейшую раскрутку и подключение к хостингу , мы берем в свои руки. А все что мы хотим , создание и отладка .
Ждем ваших предложений по стоимости , и по времени
Мы работаем без предоплаты . Заработанные деньги вы получаете в тот же день по предоставлению отчета по выполненной работе
Любым удобным для вас способом.
Заявки фрилансеров
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