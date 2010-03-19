Онлайн Казино

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок217 просмотров

Нужно создать Интернет Казино с самыми популярными играми, (игровые автоматы, рулетка, покер и .т.д. )

С возможностью играть на деньги и на интерес

С подключением Платежных систем ( если это получится без подключенного домена и хостинга) , Если не получится подробную инструкцию и все нужные вещи для этого , так же желательно , что бы была возможность пополнять баланс при помощи смс.

И ещо ничего необычного в дизайне не обязательно можно примерно как здесь http://www.lublu.net.ru ( это казино было куплено на интернет аукционе за 1900р.)

Дальнейшую раскрутку и подключение к хостингу , мы берем в свои руки. А все что мы хотим , создание и отладка .

Ждем ваших предложений по стоимости , и по времени

Мы работаем без предоплаты . Заработанные деньги вы получаете в тот же день по предоставлению отчета по выполненной работе

Любым удобным для вас способом.

15 лет назад
rekomp
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание дизайна (темы) для сайта на Wordpress

    Создание дизайна (темы) для сайта автомобильной тематики на Wordpress. Сайт будет преимущественно новостным. Предполагается, что: - вы уже делали темы для вордпресс и можете показать примеры работ; ...

    WordPress
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделка сайта

    Существует сайт с небольшим каталогом спортивных тренажеров. Сайт этот от производителя самих тренажеров. Необходимо на основе данного существующего сайта сделать новую модификацию с некоторыми изменениями и адаптациями: 1. Легкое изменение внешнего ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для онлайн игры

    $50

    Нужно сделать дизайн для онлайн игры (внутреннею страницу) в стиле фэнтези, на подобии http://dwar.ru/ Предупреждаю сразу - оплачу только в том случае если работа будет авторская, а не шаблонная либо плагиат.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте, господа дизайнеры. Необхоимо сделать редизайн сайта http://doorland.ru Структуру не меняем. Главное — информативность. Проект бюджетный

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта-каталога "Декоративные растения"

    $50

    Требуется сделать дизайн сайта-каталога декоративных растений (изделия из камня, ...). Требуется креативный, а не шаблонный подход, свежесть идеи и красок. Есть сайт-пример, который нравится заказчику по многим нюансам. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поправить сайт на Джумла 1.5

    Необходимо немного поправить шаблон на сайте www.nalogovaya.net, всего около 10 пунктов: - убрать логотип - сменить значки в нижнем меню - убрать color chooser - сменить напостоянную цвет шаблона(woody) ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад