Онлайн Казино

Нужно создать Интернет Казино с самыми популярными играми, (игровые автоматы, рулетка, покер и .т.д. )

С возможностью играть на деньги и на интерес

С подключением Платежных систем ( если это получится без подключенного домена и хостинга) , Если не получится подробную инструкцию и все нужные вещи для этого , так же желательно , что бы была возможность пополнять баланс при помощи смс.

И ещо ничего необычного в дизайне не обязательно можно примерно как здесь http://www.lublu.net.ru ( это казино было куплено на интернет аукционе за 1900р.)

Дальнейшую раскрутку и подключение к хостингу , мы берем в свои руки. А все что мы хотим , создание и отладка .

Ждем ваших предложений по стоимости , и по времени

Мы работаем без предоплаты . Заработанные деньги вы получаете в тот же день по предоставлению отчета по выполненной работе

Любым удобным для вас способом.