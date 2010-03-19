Редизайн сайта

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Закрыт24 заявки298 просмотров

Здравствуйте, господа дизайнеры.

Необхоимо сделать редизайн сайта http://doorland.ru

Структуру не меняем. Главное — информативность. Проект бюджетный

15 лет назад
ybyby
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров