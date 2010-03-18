Доработка 2-х существующих сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки219 просмотров

Есть два сайта (www.lombard96.ru и www.lombard999.ru), нужно доработать их дизайн и вверстать его. Концепция остается (цвета и слоны), нужно добавить креативное решение (возможно, flesh).

15 лет назад
lombardistka
Анна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров