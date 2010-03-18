Редизайн действующих сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки329 просмотров

Требуется переделка действующийх сайтов .Тематика- туристический бизнес, детские лагеря. срок имеет значение, сайты требуются в начале апреля.

15 лет назад
kravc-marina
Марина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется изготовить стильный дизайн сайта

    Необходимо превратить Джумловский шаблон в Стильный и красивый сайт. Тематика Красота и Здоровье - Похудание и долголетие. Нужен интересный дизайн, что то оригинальное, не содраное с другого сайта. Свежее и позитивное. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать дизайн сайта

    Есть существующий сайт (инженерная тематика), надо сделать новые макеты сайта в PSD. Возможно постоянное сотрудничество.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вид материалов каталога файлов для ucoz

    $50

    Нужно разработать светлый вид материалов для ucoz , светлый, так чтобы вписывался в уже имеющийся дизайн. ссылка http://raskrutiska.ru/load (на домен не обращать внимания к тематике сайта не относится) цена вопроса 250 рублей, оплата ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта (40 страниц)

    Ищу дизайнера. ТЗ: стартовая + 35-40 шаблонов страниц (витрины, списки, статьи и т.д.) есть детальное ТЗ с описанием layout каждой страницы Тематика: сайт оператора кабельного ТВ. Расписание телепередач, ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание дизайна главной страницы HTML+ CSS

    Требуется дизайнер на постоянной основе для создание простых шаблонов (HTML+CSS) с логотипом на подобие таких: http://www.gamblingtemplates.net/gamblingtemplates6.html Можно брать уже готовые шаблоны и переделывать под мои требования. ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт. Мебель.

    Здравствуйте. Требуется создать сайт похожий на shkafdesign(.ру) Тематика аналогичная.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шапка для сайта

    Доброго времени суток. Необходимо сделать изображение здания, для размещения его на шапке сайта. Работа должжна быть выполнена примерно в таком же виде, как это сделано в прикрепленном файле. Ваши предложения и цены пишите на e-mail: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип + html

    $20

    Нужно создать листинг для аукциона(проще говоря простенькую html страничку) Нового создавать ниче не надо Переделать эту - http://www.logovend.com/ebayer/vertical/index.htm#about Вот только нужно сделать новый логотип - lucky-2012 ...

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад