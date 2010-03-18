Портал по проведению турниров по Counter Striike 1.6 ищет оригинальный дизайн для Кибер Портала. Желательно со скриптами. Без предоплаты.
Логотип + html
Нужно создать листинг для аукциона(проще говоря простенькую html страничку)
Нового создавать ниче не надо
Переделать эту -
http://www.logovend.com/ebayer/vertical/index.htm#about
Вот только нужно сделать новый логотип - lucky-2012
И еще..
Нужно сделать в двух цветах
1. Оранжево/черный
2. Сине(или голубой)/серый
И двух языках
1.Немецкий
2.Английский
Кнопки - Safety и About US - убрать
Поле Safety - тоже не нужно
Значки внизу таблицы - убрать
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Англо-Немецкий перевод
Item Info - Artikel Info
Shipping - Versand
Payment - Zahlung
eBay Shop - eBay Shop
Terms - Bedingungen
Feedback - Bewertungen
Contact - Kontakt
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Общем должно выйти 4 странички
Оранжевая - EN,DE
Серая - EN,DE
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