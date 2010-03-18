Логотип + html

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки185 просмотров

Нужно создать листинг для аукциона(проще говоря простенькую html страничку)

Нового создавать ниче не надо

Переделать эту -

http://www.logovend.com/ebayer/vertical/index.htm#about

Вот только нужно сделать новый логотип - lucky-2012

И еще..

Нужно сделать в двух цветах

1. Оранжево/черный

2. Сине(или голубой)/серый

И двух языках

1.Немецкий

2.Английский

Кнопки - Safety и About US - убрать

Поле Safety - тоже не нужно

Значки внизу таблицы - убрать

========================================

Англо-Немецкий перевод

Item Info - Artikel Info

Shipping - Versand

Payment - Zahlung

eBay Shop - eBay Shop

Terms - Bedingungen

Feedback - Bewertungen

Contact - Kontakt

========================================

Общем должно выйти 4 странички

Оранжевая - EN,DE

Серая - EN,DE

HTML
15 лет назад
lucky-2012
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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