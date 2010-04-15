Дизайн 7-ми страниц сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок343 просмотра

Имеется компания "Гопанюк" (Вообще это ИП, а Гопанюк - фамилия учредителя)

Компания занимается организацией

- Свадебных торжеств

- Детских праздников

- Выпускных вечеров

- Дней рождения и Юбилеев

- Корпоративных праздников

- Конференций, Семинаров и Деловых встреч

Сайт будет построен следующим образом: Имеется главная страница, но которой изображен логотип, телефон и перечисление данных 6-ти услуг.

Каждый из разделов имеет свой дизайн, объединенный общей стилистикой, т.е. если, например, возле логотипа в разделе "Свадебных торжеств" можно поместить стилизованные сердечки, то в разделе "Детских праздников", например, мыльные пузыри или что-нибудь в этом роде. Естесственно, у каждого раздела должны быть свои цвета меню и прочих управляющих элементов, но их расположение везде одинаково.

Количество и размеры используемых в шапке и подвале сайта графических элементов должно быть одинаковым для всех разделов (верстаться сайт будет один раз, просто в таблицу стилей для разных разделов будут вписываться разные картинки)

Сам дизайн должен быть "легким" и "воздушным". Пример - http://smartwedding.ru/

Структура каждого раздела будет точно такой же как в сайте-примере. Т.е. будут присутствовать: горизонтальное меню, вертикальное меню (с подразделами), основная часть, "Наши акции" в правой колонке.

Единственное добавление: в шапке сайта должен быть телефон и иконки (главная страница, написать письмо)

Да, и еще одно обязательное требование - сделать логотип "объемным". Тут вполне можно ограничиться наложением теней

15 лет назад
vladislavm
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$150
4 дня
Пожалуй, самый лучший фрилансер из всех, с кем приходилось работать на этом сайте =) Такое мнение складывается по нескольким причинам: 1) Профессионализм на высоте, даже по весьма скомканным и неадекватным требованиям заказчика смог придумать хорошие варианты 2) Работает чрезвычайно быстро 3) Всегда на связи 4) Не "исчезает" внезапно, предупреждает о времени, когда будет в сети, а когда не будет 5) Очень приятен в общении Рекомендую всем!
Плодотворное сотрудничество. Хорошая организация взаимодействия. 100% оплата РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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