Есть дизайн фиксированной ширины. Нужно дорисовать фоны, чтоб он нормально смотрелся и на широких экранах. Исходники есть. Посмотреть дизайн можно здесь http://www.cosmostart.ru/members Цены, сроки на такую работу не знаю, пишите, ...
Дизайн 7-ми страниц сайта
Имеется компания "Гопанюк" (Вообще это ИП, а Гопанюк - фамилия учредителя)
Компания занимается организацией
- Свадебных торжеств
- Детских праздников
- Выпускных вечеров
- Дней рождения и Юбилеев
- Корпоративных праздников
- Конференций, Семинаров и Деловых встреч
Сайт будет построен следующим образом: Имеется главная страница, но которой изображен логотип, телефон и перечисление данных 6-ти услуг.
Каждый из разделов имеет свой дизайн, объединенный общей стилистикой, т.е. если, например, возле логотипа в разделе "Свадебных торжеств" можно поместить стилизованные сердечки, то в разделе "Детских праздников", например, мыльные пузыри или что-нибудь в этом роде. Естесственно, у каждого раздела должны быть свои цвета меню и прочих управляющих элементов, но их расположение везде одинаково.
Количество и размеры используемых в шапке и подвале сайта графических элементов должно быть одинаковым для всех разделов (верстаться сайт будет один раз, просто в таблицу стилей для разных разделов будут вписываться разные картинки)
Сам дизайн должен быть "легким" и "воздушным". Пример - http://smartwedding.ru/
Структура каждого раздела будет точно такой же как в сайте-примере. Т.е. будут присутствовать: горизонтальное меню, вертикальное меню (с подразделами), основная часть, "Наши акции" в правой колонке.
Единственное добавление: в шапке сайта должен быть телефон и иконки (главная страница, написать письмо)
Да, и еще одно обязательное требование - сделать логотип "объемным". Тут вполне можно ограничиться наложением теней
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