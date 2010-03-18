Нужен шаблон для Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки135 просмотров

Добрый день.

Нужно создать шаблон для джумлы.

Затем повесить его на сайт который на джумле.

Сумма сроки?

Joomla
15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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