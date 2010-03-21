Уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать дизайн и программирование сайта "Доска объявлений " на скрипте Jboard (или др. удобный скрипт) : создание легкого дизайна + верстка, настройка основных модулей. Необходим опыт ...
Макет для сайта сельхоз. техники
Нужно нарисовать макет для сайта - каталога сельскохозяйственной техники. Сайт будет представлять 3-х производителей, чью фирменную символику нужно отобразить.
Нужно нарисовать главную и внутреннюю страницу.
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