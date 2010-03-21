Макет для сайта сельхоз. техники

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок231 просмотр

Нужно нарисовать макет для сайта - каталога сельскохозяйственной техники. Сайт будет представлять 3-х производителей, чью фирменную символику нужно отобразить.

Нужно нарисовать главную и внутреннюю страницу.

Заказ срочный!

15 лет назад
nevsky7
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$80
2 дня
Маргарита, настоящий профессионал! Выполнила работу качественно, в срок. Уровень исполнения - выше ожиданий! Если будет необходимость в услугах дизайнера, не раздумывая обращусь к ней.
Хороший заказчик, предоставленное четкое ТЗ и приятное общение - и как результат: подходящий дизайн :) советую ;)

Заявки фрилансеров

Karviniya
33 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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