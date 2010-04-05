Здравствуйте, господа фрилансеры!

Стоит следующая задача. Заказчик не может выбрать из 2-х концепций сайта, который будет сделан на флеше и просит нарисовать 2 наброска макета сайта, как это в целом может выглядеть.

Сайт будет называться FourRoads

Итак, концепция 1:

Имеется 4 шарика, на каждом из которых написано название раздела (стоительство, дизайн интерьеров, согласование проектов, проектирование). Шарики расположены "ромбиком". Из центра ромбика светит луч света, указывающий на выбранный шарик

Копцепция 2:

Сайт имеет темный (черный) фон, в котором имеются 4 "отверстия", через которые проглядывают надписи (все теже 4 раздела). При нажатии на отверстии, оно будет расползаться и открывать пользователю текст раздела.

В приложении Вы можете посмотреть схематичные картинки, поясняющие, что имеется в виду.